Новым британским министром по Brexit стал Доминик Рааб

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новым министром Великобритании по вопросам Brexit назначен Доминик Рааб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальное заявление, опубликованное канцелярией премьер-министра страны Терезы Мэй.

"Королева с удовольствием одобрила назначение Доминика Рааба в качестве министра по вопросам выхода из ЕС", - сообщила канцелярия на своей странице в Twitter.

Известно, что Доминик Рааб ранее занимал должность заместителя министра по делам регионов и местного самоуправления. До этого он был заместителем министра юстиции.

Доминик Рааб был назначен министром по вопросам Brexit менее чем через 12 часов после отставки своего предшественника Дэвида Дэвиса. Дэвис покинул пост из-за несогласия с планом "мягкого Brexit", предложенным Терезой Мэй. Экс-министр подчеркнул, что "нынешняя тенденция в политике и тактике" делает "все менее и менее вероятным" выход Британии из таможенного союза и общего рынка.

Министр по Brexit ушел в отставку из-за несогласия с Терезой Мэй В заявлении об уходе Дэвид Дэвис написал, что "нынешняя тенденция в политике и тактике" делает "все менее и менее вероятным" выход Британии из таможенного союза и общего рынка.

Помимо 44-летнего Доминика Рааба в числе претендентов на пост министра по Brexit британские СМИ называли министра охраны окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Майкла Гоува, главы секретариата кабинета министров Дэвида Лидингтона и главы МИД Бориса Джонсона.-0-