Объявлен новый состав правительства Испании

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил состав нового правительства, сообщают информагентства.

Пост вице-премьера заняла министр по делам равноправия Кармен Кальво, внешнеполитический блок возглавил Жозеп Боррель, министром обороны стала Маргарита Роблес, главой МВД - Фернандо Гранде, министром юстиции - Долорес Дельгадо. Экономическим ведомством будет руководить Надиа Кальвиньо. Министром финансов стала Мария Хесус Монтеро. Большинство министерских постов заняли женщины - 11 из 17.

Как сообщалось, 1 июня Конгресс депутатов (нижняя палата парламента) Испании отказал в доверии правительству Мариано Рахоя. Инициатива была выдвинута Испанской социалистической рабочей партией и включала в себя предложение о кандидатуре Педро Санчеса на должность премьер-министра. Педро Санчес стал первым главой кабинета, получившим кресло благодаря вотуму недоверия.-0-