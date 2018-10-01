Обладателями Нобелевской премии по медицине стали ученые-онкологи из США и Японии

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нобелевская премия 2018 года в области физиологии и медицины присуждена ученым из США и Японии Джеймсу Эллисону и Тасуку Хондзе за их открытия в терапии рака. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на официальное заявление Нобелевского комитета по медицине при Каролинском институте Стокгольма.
В своем завещании Альфред Нобель (1833-1896) поручил выбор лауреата премии по физиологии и медицине Каролинскому институту в Стокгольме, основанному в 1810 году и являющемуся ныне одним из ведущих образовательных и научных медицинских центров мира. Созданный при нем Нобелевский комитет состоит из пяти постоянных членов, которые в свою очередь имеют право приглашать экспертов для консультаций. Срок выдвижения кандидатов истек 31 января этого года, после чего начался процесс их рассмотрения.-0-
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