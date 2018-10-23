Обнаружено тело пятого погибшего при взрыве на заводе "Авангард" в Гатчине

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тело пятого погибшего в результате взрыва на российском заводе "Авангард" в Гатчине обнаружено под завалами, сообщается на сайте следственного управления СК по Ленинградской области России.

"При разборе завалов на территории разрушенного предприятия в деревне Малые Колпаны Гатчинского района Ленобласти обнаружено тело пятого рабочего, погибшего в результате взрыва. В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты областного управления СКР, которые фиксируют обстановку и осматривают тело погибшего. Расследование по делу продолжается", - говорится в сообщении.

По информации ТАСС, погибший был рабочим завода и являлся гражданином Таджикистана.

Взрыв на пиротехническом заводе "Авангард" произошел 19 октября. Следователи возбудили уголовное дело по ч.2 ст.217 УК России "Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть человека", задержаны главный инженер и директор завода.

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Посольство Беларуси в России подтвердило гибель белоруса при взрыве на заводе в Ленинградской области Следственное управление Следственного комитета РФ по Ленинградской области официально уведомило посольство о гибели гражданина Беларуси 1985 года рождения в результате взрыва на заводе "Авангард".