Обнаружены тела 28 погибших при прорыве дамбы в Лаосе

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели обнаружили тела 28 человек, погибших при обрушении дамбы в районе Санамсай на юго-востоке Лаоса, сообщает ТАСС.

Сотни местных жителей по-прежнему числятся пропавшими без вести после сильного наводнения.

В настоящее время известно, что при прорыве дамбы строящейся гидроэлектростанции были затоплены шесть близлежащих деревень. Потоки воды разрушили свыше тысячи домов, в результате чего более 6,5 тыс. человек лишились крова.

Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.-0-