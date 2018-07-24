Обнаружены тела 28 погибших при прорыве дамбы в Лаосе

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели обнаружили тела 28 человек, погибших при обрушении дамбы в районе Санамсай на юго-востоке Лаоса, сообщает ТАСС.
Сотни местных жителей по-прежнему числятся пропавшими без вести после сильного наводнения.
В настоящее время известно, что при прорыве дамбы строящейся гидроэлектростанции были затоплены шесть близлежащих деревень. Потоки воды разрушили свыше тысячи домов, в результате чего более 6,5 тыс. человек лишились крова.
Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.-0-
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