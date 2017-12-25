Обвал в Альпах изолировал 130 человек от внешнего мира

Не менее 130 жителей долины Виппталь, что в австрийских Альпах, оказались отрезаны от внешнего мира на Рождество. Горная порода рухнула на дорогу, ведущую в долину. Завал перекрыл 150-метровый участок трассы, передают информагентства.
Таким образом, подъездные пути к долине оказались перекрыты. В целом население восприняло временные неудобства спокойно.
В настоящее время специалисты дорожно-ремонтной службы продолжают разбор завала. Предположительно, они завершат его к среде.
В результате инцидента никто не пострадал, хотя по дороге и следовали несколько человек.
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3608 BYN
|2.355 BYN
|2.368 BYN
|USD
|1.9921 BYN
|1.991 BYN
|1.999 BYN
|RUB
|3.417 BYN
|3.405 BYN
|3.42 BYN