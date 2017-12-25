Обвал в Альпах изолировал 130 человек от внешнего мира

Не менее 130 жителей долины Виппталь, что в австрийских Альпах, оказались отрезаны от внешнего мира на Рождество. Горная порода рухнула на дорогу, ведущую в долину. Завал перекрыл 150-метровый участок трассы, передают информагентства.

Таким образом, подъездные пути к долине оказались перекрыты. В целом население восприняло временные неудобства спокойно.

В настоящее время специалисты дорожно-ремонтной службы продолжают разбор завала. Предположительно, они завершат его к среде.

В результате инцидента никто не пострадал, хотя по дороге и следовали несколько человек.