Один человек погиб и 11 пострадали в результате протестов в иракском городе Басре

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один человек погиб и 11 пострадали в результате протестов в городе Басра. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на местные медицинские службы.

Начиная с 3 сентября в Басре в ходе протестов погибли около 10 человек, несколько десятков были ранены. Власти страны ввели в городе комендантский час. Жители портового города и его окрестностей на протяжении нескольких месяцев проводят антиправительственные акции. Обстановка в страдающей от дефицита питьевой воды, массовых отравлений и проблем с электричеством Басре значительно обострилась в последние дни. На этой неделе протесты обострились.

6 сентября разгневанные иракцы блокировали крупнейший порт Умм-Каср и стратегическую магистраль Багдад - Басра и начали жечь правительственные здания, офисы политических партий, штаб-квартиры телевидения и радиовещания, шиитских военизированных формирований. Лидеры протестных движений заявляют о намерении продолжать акции протеста, пока их требования не будут полностью удовлетворены. В этих условиях власти ввели комендантский час.

8 сентября иракский парламент проведет специальную сессию, посвященную обстановке в Басре.-0-