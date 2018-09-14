Один человек погиб и более 10 пострадали от взрывов газа в Массачусетсе

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В американском штате Массачусетс один человек погиб и более 10 пострадали в результате взрывов газа, сообщает телеканал NBC.

Взрывы из-за возможного прорыва газопровода произошли в городах Лоренс и Андовер. Полиция сообщила о пожарах в 70 местах.

Проводится эвакуация населения. По данным телеканала, состояние двух пострадавших оценивается как критическое.-0-