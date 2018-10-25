Односторонним санкциям подверглось около трети мировых запасов нефти - Сечин

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Односторонним ограничениям подверглось уже около трети мировых запасов и пятая часть мировой добычи нефти, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин на Евразийском экономическом форуме в Вероне, сообщает ТАСС.

По словам Игоря Сечина, в то время как на США пришлось лишь около 0,6% потерь от введенных против России санкций, на Германию - 40%. В связи с этим глава "Роснефти" считает, что в ряде секторов "американская экономика, скорее, прагматично выиграла за счет вводимых против других стран санкций".

"На мой взгляд, налицо не санкции, а "казначейские войны" с намеренно невнятными, часто двусмысленными, формулировками. Произвол в их применении уже стал очевидным для всех", - сказал Игорь Сечин.

По его словам, отказ европейских компаний работать с Ираном из-за санкций может иметь серьезные последствия для экономики Европы. "Эффект от обсуждаемого в настоящий момент отказа всех европейских компаний от работы с иранскими партнерами, включая, возможно, полный запрет на импорт иранской нефти с 5 ноября 2018 года, может иметь самые серьезные последствия для европейской экономики", - подчеркнул глава "Роснефти".

Он также заявил, что Россия по ресурсной базе и проектам в нефтяной отрасли находится в числе лучших на рынке и останется одним из лидеров мирового рынка нефти и через 10-15 лет. "По нашим оценкам, в этой перспективе лидировать будут три крупнейших игрока: Саудовская Аравия, Россия и США - страны с очень разной организацией отрасли, разной ресурсной базой и разными драйверами роста", - отметил Игорь Сечин.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) - сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС. Трамп пообещал не только вернуть прежние санкции, но и ввести новые, а Госдепартамент США в связи с этим сообщил о намерении Вашингтона свести к нулю доходы Ирана от экспорта нефти с помощью энергетических санкций, которые, как ожидается, будут возобновлены 4 ноября.

Верона 25-26 октября принимает XI Евразийский экономический форум. Главные вопросы, предложенные для обсуждения участникам мероприятия, - формирование экономики доверия от Атлантики до Тихого океана, обеспечение энергетической безопасности, внедрение инноваций, новые возможности финансовых институтов.-0-