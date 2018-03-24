Около 500 человек эвакуировали в Москве из-за угрозы взрыва

Анонимный звонок сообщил о том, что заминирован концертный зал Brooklyn Hall в Москве. Здесь был запланирован концерт группы "Буерак" и зал был полон. Эвакуировали почти 500 человек. Оперативные службы проводят проверку всех помещений зала. К делу подключили кинологов.

Чуть ранее экстренные меры проводили в отношении персонала и посетителей ТЦ "Охотный ряд". Аноним сообщил об угрозе взрыва. К зданию направили подразделения саперов и спасателей.

Отметим, что ранее все угрозы оказывались ложными. Периодические сообщения о минировании объектов поступают по всей России с сентября 2017 года.