Около 90 мигрантов утонули в Средиземном море недалеко от Ливии

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 90 мигрантов погибли при кораблекрушении в водах Средиземного моря у побережья Ливии. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление представителя Международной организации по миграции Оливии Хейден.
На данный момент на берегу обнаружены тела 10 человек. Двое из них оказались ливийцами, восемь - пакистанцами. Двум людям удалось спастись: их подобрали в море рыбаки. Поиски погибших продолжаются.-0-
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