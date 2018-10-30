Около 900 человек работают на месте крушения самолета в Индонезии

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почти 40 судов, два вертолета и около 900 человек, в том числе 50 водолазов, задействованы в поисково-спасательной операции на месте крушения самолета Boeing 737 индонезийской авиакомпании Lion Air в Яванском море, сообщает газета The Jakarta Post.

На месте катастрофы работают представители национального Агентства по поиску и спасению, военные, сотрудники полиции и местные рыбаки. К операции по поиску черного ящика воздушного судна присоединилась группа спасателей из Сингапура со специализированным оборудованием. Зона поисков расширена до 16 км, но местонахождение фюзеляжа самолета пока не установлено. Удалось обнаружить только обломки судна и личные вещи пассажиров.

Кроме того, на берег доставлены тела десяти человек и фрагменты тел, проводится их ДНК-экспертиза.

Лайнер Boeing 737 Max бюджетной авиакомпании Lion Air, выполнявший рейс из Джакарты на остров Суматра, разбился у берегов Западной Явы утром 29 октября. По данным авиакомпании, на борту находились 181 пассажир, двое пилотов и шесть членов экипажа.-0-