Около израильского курорта Эйлат до конца года откроют новый аэропорт

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около курортного города Эйлат на юге Израиля до конца 2018 года введут в эксплуатацию международный аэропорт "Рамон", сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы Министерства транспорта Израиля.
Отмечается, что аэропорт "Рамон" будет открыт уже в предстоящий зимний сезон, до конца 2018 года. Авиакомпания "Аркия" 16 июля в рамках процедуры получения разрешений от авиационных властей осуществила сертификационный рейс.
Строительство аэропорта "Рамон" вблизи города Эйлат началось около четырех лет назад. Воздушная гавань будет обслуживать в основном авиарейсы в Европу и из Европы, а также внутренние рейсы. Кроме того, аэропорт будет использоваться в качестве главных воздушных ворот Израиля в случае ЧП в аэропорту имени Давида Бен-Гуриона близ Тель-Авива. По словам министра транспорта Израиля Исраэля Каца, аэропорт "Рамон" - проект национальной важности.-0-
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