ООН в декабре намерена принять первый в истории глобальный договор о миграции

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Окончательный текст глобального договора о безопасной, упорядоченной и регулярной миграции согласован странами - участницами Организации Объединенных Наций. Этот документ планируется принять в декабре нынешнего года, он станет первым в истории всеобъемлющим договором о миграции, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу новостей ООН.
Председатель Генассамблеи ООН Мирослав Лайчак отметил, что договор не нацелен на сокращение или расширение миграционных потоков, он отражает нынешние реалии и позволит перейти от режима реагирования к режиму активного участия.
"Договор позволяет воспользоваться преимуществами миграции и снизить возникающие в результате этого процесса риски, - заявил Мирослав Лайчак. - Он создает новую платформу для сотрудничества".
Переговорный процесс по документу начался полтора года назад. За это время погибло более 2 тыс. мигрантов, каждый пятый из них был ребенком - и это лишь известные статистике случаи, судьба многих мигрантов остается неизвестной. Поэтому в ООН считают важным внимание мирового сообщества к этой теме.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствовал согласование глобального договора о миграции. Этот договор основан на принципах Повестки дня на период до 2030 года и положениях Нью-Йоркской декларации, отметил глава ООН.
Принять глобальный договор о миграции планируется на конференции в декабре 2018 года в Марокко. ООН призывает все страны - участницы организации принять участие в мероприятии.-0-
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