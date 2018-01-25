Основной поток беженцев направляется не в Европу - ООН

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лишь небольшая часть от общего числа беженцев в мире переселяется в Европу. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление помощника Верховного комиссара ООН по делам беженцев Фолькера Тюрка.

Военные конфликты в разных точках земного шара привели к беспрецедентному наплыву беженцев в европейские страны. Однако, по словам Фолькера Тюрка, большая часть беженцев не отправляется в Европу. Многие остаются в регионах своего происхождения, а 84% из них попадают в страны со средним или низким уровнем доходов на душу населения.

Представитель ООН также отметил, что в настоящее время главной задачей является создание системы, способной обеспечить равноправное и предсказуемое распределение беженцев. При этом необходимо оказать поддержку странам, принимающим наибольшее количество мигрантов.

Евросоюз взял обязательства по расселению 40 тыс. беженцев, более 30 тыс. из них, находившиеся ранее в Италии и Греции, уже обрели новый дом.-0-