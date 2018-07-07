Останки более 300 советских бойцов обнаружили под Петербургом

7 июля, Санкт-Петербург /БЕЛТА-ТАСС/. Специальный поисковый батальон Западного военного округа (ЗВО) обнаружил останки более 300 советских бойцов в районе поселка Красный Бор в Ленинградской области, сообщили ТАСС в пресс-службе ЗВО.

Бойцы отдельного поискового батальона в ходе раскопок нашли более 300 красноармейцев, погибших в феврале 1943 года. Сейчас эксгумировано 46 бойцов. Первые останки уже опознаны по личным вещам и персональным медальонам.

Данных об этом массовом захоронении нет в архивах. После того как все останки будут извлечены из земли, их перезахоронят с воинскими почестями. На месте работ были также обнаружены боеприпасы, оружие, элементы экипировки. Взрывоопасные находки будут вывезены и утилизированы.

Битва за Ленинград стала одним из самых длительных сражений Второй мировой войны. Она продолжалась с июля 1941 по август 1944 года. Блокада Ленинграда, установленная 8 сентября 1941 года, была прорвана 18 января 1943 года. По данным пресс-службы, обнаруженные бойцы погибли примерно через месяц после этого события.-0-