Останки погибших в результате трагедии в Кемерово перевезут на экспертизу в Москву

Останки погибших в результате пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" перевезут для генетической экспертизы в Москву 29 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения России Веронику Скворцову.

Ранее сообщалось, что опознаны 27 погибших. Тела троих отправлены в Томск, а еще одного – в Красноярск. Личности остальных еще предстоит установить, так как визуально их тела не представляется возможным опознать. Для этого назначена генетическая экспертиза, которая займет около 21 дня. Она будет проводиться в Федеральном центре судебно-медицинской экспертизы.

Напомним, что трагедия произошла 25 марта в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово. Жертвами пожара на четвертом этаже стали 64 человека, среди которых 41 ребенок. Пострадали 76 человек.

Арендатор ТЦ "Зимняя вишня" арестована Обвиняемая в оказании небезопасных услуг Надежда Судденок будет находиться под стражей до 25 мая 2018 года. Она намерена обжаловать вердикт.