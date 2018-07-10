Оставшихся школьников и их тренера вывели из пещеры Кхао Луанг

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время заключительной фазы эвакуации из пещеры Кхао Луанг в Таиланде были спасены оставшиеся четверо детей и их тренер. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее, 8 и 9 июля, водолазам удалось вывести из пещеры восемь мальчиков, после чего ребята были доставлены на вертолетах в больницу.

Девятый подросток оказался на поверхности сегодня около 16.00 по местному времени (12.00 по белорусскому). Вслед за ним в 16.33 подземелье покинул десятый мальчик. Одиннадцатый - самый младший - ребенок был эвакуирован в 17.33. Позже спасатели вывели последнего из мальчиков, а затем и тренера.

Оказавшись на поверхности, спасенные сразу же прошли врачебный осмотр. В ближайшее время их доставят в больницу.

Об исчезновении 12 подростков в возрасте от 11 до 16 лет из местной юниорской футбольной команды и их 25-летнего тренера стало известно 23 июня. Они оказались отрезаны от выхода из пещеры Кхао Луанг из-за наводнения, вызванного сильными ливнями. Пещера, простирающаяся почти на 10 км, имеет несколько входов и выходов, а также большие залы, где укрылись от прибывавшей воды пропавшие. Поиски продолжались 10 дней, спасатели обнаружили детей и их наставника лишь 2 июля. Эвакуация долго не начиналась, поскольку ребят необходимо было обучить пользоваться аквалангами: им предстоял сложный путь под водой по узким проходам пещеры.-0-