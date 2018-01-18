Палата общин парламента Великобритании приняла билль о Brexit

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Палата общин парламента Великобритании приняла в третьем и финальном чтении билль об отмене на территории Соединенного Королевства общеевропейского законодательства. Об этом сообщает ТАСС.

Точная дата Brexit - 29 марта 2019 года.

В палате британского законодательного органа прошло соответствующее голосование. За внесенный правительством законопроект, который должен будет превратить законы ЕС во внутрибританские после того, как страна выйдет из состава Евросоюза в марте 2019 года, проголосовали 324 депутата. Против документа отдали голоса 295 народных избранников.

"Это очень важный законодательный акт, целью которого является установление максимальной определенности после выхода (из Евросоюза) для граждан и представителей бизнеса", - заявил министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис.

После прошедшего голосования законопроект поступит на рассмотрение Палаты лордов, где ему предстоит пройти через аналогичную процедуру с тремя чтениями. Статус закона билль примет лишь после того, как обе палаты согласуют текст до последней запятой, после чего королева Великобритании Елизавета II одобрит его, выдав так называемую королевскую санкцию.

Основная цель законопроекта - отменить закон о Европейских сообществах 1972 года, который распространил действие европейского законодательства на территории Соединенного Королевства. Иными словами, все те законы, которые были приняты за более чем 40 лет членства Великобритании в ЕС, на следующий день после официальной даты "развода" начинают применяться на территории Соединенного Королевства, но уже в качестве британских.-0-