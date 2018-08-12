Память подводников "Курска" почтили литургиями и митингами

Мероприятия памяти подводников АПРК "Курск" прошли 12 августа в городах и гарнизонах Мурманской области, в Санкт-Петербурге, где на Серафимовском кладбище похоронены 32 члена экипажа "Курска". Об этом сообщает ТАСС.

Главные мероприятия памяти "Курска" прошли в Видяево – из него 18 лет назад субмарина последний раз вышла в море.

В гарнизонах Северного флота прошли литургии в храмах. У мемориала "Подводникам, погибшим в океане" в Видяево собрались представители властей региона, руководство Северного флота, моряки и ветераны.

Митинг прошел также в Мурманске у мемориала "Морякам-подводникам, погибшим в мирное время". В 11 часов 28 минут, в то время, когда погиб "Курск", прозвучали сигналы корабельных тифонов, на суднах флота были приспущены флаги.

В Санкт-Петербурге в Николо-Богоявленском Морском соборе отслужили панихиду "по воинам, в море погибшим". Она прошла возле часовни собора, в которой установлена мемориальная доска с именами всех 118 погибших подводников.

На Серафимовском кладбище у мемориала АПРК "Курск" собрались родные и близкие членов экипажа. К мемориалу возложили цветы. Аналогичные мемориалы созданы в Севастополе, Курске, других городах.

Атомный подводный крейсер "Курск" затонул в Баренцевом море 12 августа 2000 года в 175 километрах от Североморска на глубине 108 метров. Все 118 членов экипажа погибли.

Среди членов экипажа "Курска" были трое белорусов. Капитан 2–го ранга Сергей Дудко, родившийся в Пинске, служил старшим помощником командира "Курска". Уроженец Гомельщины капитан 3–го ранга Александр Садков командовал боевой частью 7. Белорусские корни имел старшина 2–й статьи контрактной службы командир отделения рулевых–сигнальщиков Дмитрий Леонов.