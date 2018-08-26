Папа Римский Франциск осуждает преступления, связанные с растлением малолетних

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Папа римский Франциск в речи в Дублинском замке высказался, что ему стыдно за то, что католическая церковь не отреагировали на отвратительные преступления, совершенные отдельными священниками, сообщает BBC.

Это первый визит Папы Римского в Ирландию за 39 лет. Он совпал с католической Всемирной встречей семей, которая проходит раз в три года. Выступление Папы Римского изложило основные положения послания, направленного миллиарду с лишним католиков во всем мире. В нем осуждались преступления по растлению малолетних, и их сокрытие церковью.

"Я не могу не признать факт большого скандала, вызванного в Ирландии в связи с домогательствами к малолетним со стороны священников, в задачу которых входила защита и образование этих детей", - сказал Папа Римский а речи в Дублинском замке.

"Неспособность церковных властей - епископов, религиозных руководителей, священников и других - должным образом отреагировать на эти отвратительные преступления вызвала волну гнева и остается поводом для той боли и стыда, которые испытывает католическая община, - подчеркнул понтифик. - И я лично разделяю эти чувства".

Понтифик отметил, что с еще большей настойчивостью и любой ценой намерен устранить эту язву церкви. Позже, в церкви Святой Марии в Дублине Папа Римский вознес безмолвную молитву перед свечой в память о жертвах сексуальных домогательств католических священников. Потом он ответил на вопросы семейных пар относительно института брака.

Вечером 26 августа Папа Римский принял участие в дублинском Кроук-парке в фестивале по случаю Всемирной встречи семей, на котором собралось около 80 тыс. человек.-0-