Папа Римский призвал к немедленному прекращению насилия в Сирии

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Папа Римский Франциск сегодня во время воскресной проповеди в Ватикане призвал немедленно прекратить насилие в Сирии, сообщают информагентства.
Понтифик обратил внимание, что нынешний февраль стал одним из самых кровопролитных месяцев за время войны в Сирии. Папа Римский выступил за немедленное прекращение насильственных действий, особо подчеркнув, что "зло невозможно побороть злом".
Папа Римский также высказался за организацию беспрепятственного доступа к гуманитарной помощи - медикаментам и продовольствию, эвакуацию раненых и других нуждающихся в медпомощи.
Накануне Совбез Организации Объединенных Наций единогласно принял резолюцию с требованием о прекращении боевых действий на территории Сирии для обеспечения доставки гуманитарной помощи. Гуманитарная пауза должна действовать как минимум 30 дней. Резолюция по перемирию была подготовлена делегациями Кувейта и Швеции.-0-
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