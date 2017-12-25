Папа Римский в Рождество просит о милосердии к мигрантам

Мобильная версия
Евразийский Банк Развития
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
25 декабря 2017, Пн
+3°C
Сплошная облачность EUR 2.3608
USD 1.9921
100 RUB 3.417
Главное
Лукашенко: Рождество - праздник обновления, сострадания и милосердия
Президент
Лукашенко подписал декрет "О развитии цифровой экономики"
Президент
Лукашенко: малый и средний бизнес - важнейшая составляющая устойчивого развития экономики Беларуси
Президент
ФОТОРЕПОРТАЖ: Благотворительная акция "Наши дети"
Общество
ФОТОРЕПОРТАЖ: Театрализованное шествие Дедов Морозов и Снегурочек в Минске
Регионы
7Дней подписка
Лента новостей
Гватемала вслед за США объявила о переносе посольства в Иерусалим
18:05 В мире
"Марко" в 2018 году планирует открыть в России около 100 фирменных магазинов
17:50 Новости компаний
Лукашенко 26 декабря в Москве примет участие в неформальной встрече глав государств СНГ
17:44 Президент
Международный пробег бронетехники из Москвы в Брест состоится летом 2018 года
17:21 Общество
"Аэрофлот" задерживает вылет вечернего рейса из Минска в Москву на 3,5 часа
16:55 Общество
В ДТП с автобусом у метро в Москве погибли пять человек
16:45 В мире
ФОТОРЕПОРТАЖ: Шествие Дедов Морозов и Снегурочек в Могилеве
16:31 Регионы
Фармакопейный комитет ЕАЭС в 2017 году одобрил 128 проектов общих статей
15:40 Экономика
В Москве автобус въехал в подземный переход возле метро, есть погибшие
15:30 В мире
Инкубатор сельского бизнеса откроют в Мядельском районе
15:17 Регионы
Лукашенко выразил соболезнования в связи с жертвами штормов и пожара на Филиппинах
14:54 Президент
Барановичский городской онкодиспансер получил новый маммограф
14:05 Регионы
ФОТО: Рождественский вертикальный забег прошел в Минске
13:29 Заголовки новостей
ФОТО: Праздничная иллюминация зажглась в Минске
13:11 Заголовки новостей
Заславль в 18-й раз примет фестиваль белорусской камерной музыки
13:02 Культура
ФОТО: "Белая Русь" приняла участие в акции "Наши дети"
12:43 Заголовки новостей
ФОТО: В Бресте зажгли главную городскую елку
12:20 Заголовки новостей
ФОТО: Вифлеемский огонь принял костел Рождества Девы Марии в Гомеле
12:08 Заголовки новостей
Минск возглавил рейтинг самых популярных у россиян городов СНГ на новогодние праздники
12:02 Регионы
ФОТО: Прыжковое шоу прошло в ТЦ "Столица"
11:53 Заголовки новостей
Все новости
Сюжеты
Детский отдых Детский отдых
Новый год Новый год
Договор ЕАЭС Договор ЕАЭС
Благотворительная акция "Наши дети" Благотворительная акция "Наши дети"
Строительство АЭС в Беларуси Строительство АЭС в Беларуси
Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане
Все сюжеты
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Папа Римский в Рождество просит о милосердии к мигрантам

В мире 25.12.2017 | 09:57
Папа Римский Франциск
Папа Римский Франциск

25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Папа Римский Франциск во время рождественской мессы в соборе святого Петра в Ватикане призвал мировое сообщество не забывать о том, в каком бедственном положении оказались миллионы беженцев, вынужденно покинувшие свою землю. Об этом сообщает русская служба Би-би-си.

Понтифик сравнил мигрантов с библейскими Марией и Иосифом, проделавшими непростой путь из Назарета в Вифлеем для регистрации в римском цензе.

"Мы видим, как миллионы людей отправляются в путь не потому, что они сами того хотят, а по необходимости, оставляя позади своих близких", - обратился к молящимся глава католической церкви. Он также напомнил, что вера велит радушно принимать инородцев.

Папа Римский Франциск родился в Буэнос-Айресе в семье итальянских эмигрантов. Защита прав мигрантов и забота о них - одна из основных задач его папства.

С традиционным посланием Urbi et Orbi ("к Риму и миру") понтифик выступит в Рождественский день в Ватикане.

В мире насчитывается около 1,2 млрд католиков. Праздничные мессы прошли в ночь на понедельник в большинстве стран.-0-

﻿
Теги
миграция, папа Римский, Рождество
Версия для печати
Новости рубрики В мире
К списку
...
Топ-новости
TB программа
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3608 BYN 2.355 BYN 2.368 BYN
USD
1.9921 BYN 1.991 BYN 1.999 BYN
RUB
3.417 BYN 3.405 BYN 3.42 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Рождественский вертикальный забег в "Парусе"
Все видео

Фотоновости

Шествие Дедов Морозов и Снегурочек в Могилеве
Все фото

Инфографика

Какие продукты трудно сочетаются за праздничным столом Кислые фрукты и белковые продукты могут вызвать тяжесть в животе или изжогу, если у человека есть проблемы с желудочно-кишечным трактом.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко Лукашенко выступает за партнерские отношения власти и бизнеса
Лукашенко 26 декабря в Москве примет участие в неформальной встрече глав государств СНГ
Лукашенко выразил соболезнования в связи с жертвами штормов и пожара на Филиппинах
Политика
Дмитрий Мирончик. Фото из архива Экономический пояс Шелкового пути превращает Беларусь и Китай в сообщество с единой судьбой - Мирончик
Парламентская группа по делам белорусов зарубежья будет расширять экономические и культурные связи
"Новогоднее перемирие" вступило в силу в зоне конфликта на востоке Украины
Экономика
Михаил Мясникович. Фото из архива Мясникович ожидает колоссального эффекта от декрета о развитии цифровой экономики
Фармакопейный комитет ЕАЭС в 2017 году одобрил 128 проектов общих статей
Декрет №8 поможет привлечь в Беларусь IТ-специалистов с Востока и Запада - предприниматель
Происшествия
Фото из архива В Берестовицком районе при пожаре в гараже погиб мужчина
В Докшицком районе спасли двух тонущих рыбаков
Водитель Uber насмерть сбил пешехода в Минске
Общество
ФОТОРЕПОРТАЖ: Рождественское богослужение в Ивенце
Международный пробег бронетехники из Москвы в Брест состоится летом 2018 года
"Аэрофлот" задерживает вылет вечернего рейса из Минска в Москву на 3,5 часа
Регионы
ФОТОРЕПОРТАЖ: Шествие Дедов Морозов и Снегурочек в Могилеве
Инкубатор сельского бизнеса откроют в Мядельском районе
Барановичский городской онкодиспансер получил новый маммограф
Спорт
ФОТОРЕПОРТАЖ: Рождественский вертикальный забег прошел в Минске
Тренер "Кристал Пэлас" встретил двойника во время матча
Легкоатлеты из Минска победили в Рождественском вертикальном забеге по "Парусу"
Технологии
Крупнейший в мире самолет-амфибия совершил первый полет в Китае
Эдвард Сноуден разработал приложение для защиты от слежки
Запуск ракеты SpaceX приняли за вторжение инопланетян
Культура
ФОТОРЕПОРТАЖ: Гала-концерт звезд мировой оперы прошел в Минске
Заславль в 18-й раз примет фестиваль белорусской камерной музыки
Алхимик сцены. Народному художнику Беларуси Борису Герловану исполняется 80 лет
Калейдоскоп
Гороскоп на неделю с 25 по 31 декабря
Аллигатор выбрал странный способ прыгнуть в воду - видео
ФОТОФАКТ: Над Норвегией горело рождественское розовое сияние
Все круглые столы
Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Петр Арушаньянц,
Андрей Матюшенко,
Виолетта Брезовская,
Вадим Ипатов,
Жанна Тарасевич 28 ноября Революционные новации: что изменят документы по развитию предпринимательства? Круглый стол Марина Толстик,
Руслан Михалевич,
Игорь Капач,
Татьяна Слиж,
Светлана Костян,
Снежана Дубенок,
Дмитрий Плашков,
Виталий Волчетский,
Кирилл Антонов,
Нина Кульбеда 22 ноября Мегаполисы в долгу перед природой. Круглый стол газеты "7 дней" Круглый стол Вадим Гигин,
Виталий Мисевец,
Тамара Вятская,
Яков Алексейчик,
Дмитрий Шамко 1 ноября Революция 1917 года: взгляд через столетие. Круглый стол газеты "7 дней" Круглый стол Наталья Хвир,
Светлана Краюшкина,
Ольга Верамей,
Александр Акентьев,
Валентин Вашкевич,
Денис Кобрусев,
Татьяна Петрова 13 октября Градостроительная политика в Минске: развитие городских территорий и будущее старых кварталов Круглый стол Василий Ядловский,
Александр Шпак,
Зенон Ловкис,
Дмитрий Лужинский,
Михаил Ковалев 11 августа АПК в системе экономики Республики Беларусь: роль и тенденции развития
Пресс-центр
Пресс-конференция Виктор Каранкевич,
Евгений Воронов,
Леонид Рудинский 21 декабря Настоящее и будущее белорусской энергетики Пресс-конференция Игорь Луцкий,
Владимир Андриевич,
Александр Лукашанец,
Александр Суша 19 декабря Франциск Скорина в энциклопедическом контексте Беларуси Пресс-конференция Иван Коноразов,
Андрей Богдан,
Сергей Красуцкий 6 декабря Современные методы профилактики и лечения алкогольной зависимости, формирования здорового образа жизни, культуры употребления алкоголя Онлайн-конференция Александр Ерин,
Александр Воробьев,
Елена Живицкая,
Виктор Анищик,
Николай Карницкий,
Валерий Карезин 6 декабря Реализация программы подготовки кадров для атомной отрасли Беларуси Пресс-конференция Александр Барауля,
Ри Йонг Сон,
Ким Майонг Ганн,
Вячеслав Бержец 29 ноября VII Международные игры боевых искусств в Минске
Газета 7 дней
Вуз для собак
На высоте
Новый год 2018: советы астролога
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Леонид ЗАЯЦ. «Высокие результаты – в трудолюбии сельчан»
Николай ШЛОМА. Прильнуть ко льну...
Ганна ШМАГУН. Электронны ўрад як сістэма кіравання інфармацыйнымі актывамі
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2016
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2017
Клиентам
Реклама на сайте
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2017гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия