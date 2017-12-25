Папа Римский в Рождество просит о милосердии к мигрантам

25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Папа Римский Франциск во время рождественской мессы в соборе святого Петра в Ватикане призвал мировое сообщество не забывать о том, в каком бедственном положении оказались миллионы беженцев, вынужденно покинувшие свою землю. Об этом сообщает русская служба Би-би-си.

Понтифик сравнил мигрантов с библейскими Марией и Иосифом, проделавшими непростой путь из Назарета в Вифлеем для регистрации в римском цензе.

"Мы видим, как миллионы людей отправляются в путь не потому, что они сами того хотят, а по необходимости, оставляя позади своих близких", - обратился к молящимся глава католической церкви. Он также напомнил, что вера велит радушно принимать инородцев.

Папа Римский Франциск родился в Буэнос-Айресе в семье итальянских эмигрантов. Защита прав мигрантов и забота о них - одна из основных задач его папства.

С традиционным посланием Urbi et Orbi ("к Риму и миру") понтифик выступит в Рождественский день в Ватикане.

В мире насчитывается около 1,2 млрд католиков. Праздничные мессы прошли в ночь на понедельник в большинстве стран.-0-