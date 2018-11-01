Парламент Армении повторно не избрал Пашиняна премьер-министром

1 ноября, Ереван /БЕЛТА - Арменпресс/. Парламент Армении повторно не избрал исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна на пост главы правительства. Он снова был единственным выдвинутым кандидатом на этот пост.

Таким образом, согласно конституции Армении Национальное собрание страны VI созыва распускается.

На заседании, инициированном блоком "Елк", Никол Пашинян не получил нужного количества голосов. За и против его кандидатуры не проголосовал ни один депутат, воздержались 13 человек. Для избрания премьер-министра необходимо было 53 голоса.

Впервые в истории независимой Армении парламент распускается до установленного срока.

Премьер-министр подал в отставку 16 октября, чтобы ускорить процесс роспуска законодательного органа страны. В тот же день президент Армении Армен Саркисян принял отставку правительства. Национальное собрание Армении на заседании 24 октября не избрало премьер-министра. На втором этапе кандидатура Никола Пашиняна была выдвинута с перспективой его неизбрания.

Если в течение двух недель после отставки премьер-министр не избирается большинством голосов от общего числа депутатов, то Национальное собрание распускается в силу права. Будут назначены внеочередные парламентские выборы, которые пройдут в первой половине декабря.-0-