11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пассажирский автобус упал в пропасть в Пакистане, сообщают информационные агентства.

Погибли пять человек, не менее 15 пострадали. Авария произошла в провинции Белуджистан, автобус ехал из Кветты в Карачи.

По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением, машина съехала в ущелье. ДТП могло произойти из-за скользкой после дождя дороги. Проводится расследование происшествия. -0-