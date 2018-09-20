Пауки атаковали побережье греческого города Аитолико

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На побережье греческого города Аитолико пауки сплели густую трехсотметровую паутину. Об этом сообщает греческое издание Newsit.

На восточном берегу местной лагуны пауки покрыли паутиной траву, кустарники и даже пальмы. Местные жители уверены, что такое нашествие пауков вызвано большим скоплением комаров, которое появилось в Аитолико этим летом. Избыток пищи привел к тому, что пауки увеличили свою популяцию.

Туристы, отдыхающие в этих местах, активно делятся в сети фото и видео с необычным явлением.-0-