Пауки атаковали побережье греческого города Аитолико

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На побережье греческого города Аитолико пауки сплели густую трехсотметровую паутину. Об этом сообщает греческое издание Newsit.
На восточном берегу местной лагуны пауки покрыли паутиной траву, кустарники и даже пальмы. Местные жители уверены, что такое нашествие пауков вызвано большим скоплением комаров, которое появилось в Аитолико этим летом. Избыток пищи привел к тому, что пауки увеличили свою популяцию.
Туристы, отдыхающие в этих местах, активно делятся в сети фото и видео с необычным явлением.-0-
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