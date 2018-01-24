24 января, Пекин /БЕЛТА - Синьхуа/. Пекин закроет 500 производственных компаний в 2018 году. Об этом заявил мэр китайской столицы Чэнь Цзинин в отчете правительства Пекина.

За пределы города будут вынесены более 40 госпредприятий.

Пекин планирует ограничить численность своего населения 23 миллионами человек к 2020 году в целях борьбы с "болезнями мегаполиса", включающими заторы на дорогах и загрязнение окружающей среды. Для достижения поставленных целей власти принимают меры по выведению за пределы города структур, не несущих столичных функций. В частности, проводится перемещение оптовых рынков и закрытие загрязняющих производств.-0-