24 января, Пекин /БЕЛТА - Синьхуа/. Пекин закроет 500 производственных компаний в 2018 году. Об этом заявил мэр китайской столицы Чэнь Цзинин в отчете правительства Пекина.
За пределы города будут вынесены более 40 госпредприятий.
Пекин планирует ограничить численность своего населения 23 миллионами человек к 2020 году в целях борьбы с "болезнями мегаполиса", включающими заторы на дорогах и загрязнение окружающей среды. Для достижения поставленных целей власти принимают меры по выведению за пределы города структур, не несущих столичных функций. В частности, проводится перемещение оптовых рынков и закрытие загрязняющих производств.-0-
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