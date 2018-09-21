Переговоры между Великобританией и ЕС по Brexit находятся в тупике - Тереза Мэй

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила сегодня во время выступления по британскому телевидению, что переговоры между Лондоном и Брюсселем по Brexit находятся в тупике. Об этом сообщает ТАСС.

Премьер отметила, что считает недопустимым такое поведение Брюсселя, при котором британские предложения отвергаются без каких-либо объяснений. "На нынешнем позднем этапе переговоров недопустимо просто отвергать позицию другой стороны без детальных объяснений и встречных предложений. Так что сейчас мы должны услышать ответ ЕС на вопросы о том, каковы камни преткновения и какие возможны альтернативы. Пока этого не произойдет, мы не сможем достичь какого-либо прогресса", - указала Тереза Мэй.

Также она предупредила, что ни при каких условиях не согласится с таким решением, когда Северная Ирландия при провале переговоров останется в едином рынке ЕС, что приведет к возникновению границы между двумя частями Великобритании, которая пройдет по Ирландскому морю. "Это то, на что я никогда не соглашусь. Ни один британский премьер на это не согласится".

Кроме того, Тереза Мэй предупредила, что пересмотра итогов референдума 2016 года не будет. "ЕС должен четко понять: я не изменю итогов референдума и не допущу раскола своей страны", - отметила она.

Выступление Терезы Мэй стало ответом на итоги завершившегося 20 сентября в австрийском Зальцбурге неформального саммита ЕС. На нем европейские лидеры по сути отвергли предложенный британским премьер-министром план отношений между Лондоном и Брюсселем, прежде всего в области будущего экономического взаимодействия и решения проблемы границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия. Брюссель дал понять, что ждет от Лондона новых предложений по Brexit, если Великобритания все еще хочет добиться заключения сделки.

Как пишет Euronews, после неудачи в Зальцбурге Тереза Мэй столкнулась с растущим противостоянием однопартийцев-консерваторов. Также все ведущие британские издания сошлись во мнении: прошедший неформальный саммит ЕС был "унизительным" для страны и ее премьера. Самые неполиткорректные комментарии в адрес Брюсселя позволил себе таблоид The Sun, заявив среди прочего, что "бандиты из ЕС устроили Мэй засаду".

Как пишет газета The Times, ряд британских министров уже ищет возможность заставить Мэй полностью отказаться от предложенного ею ранее "плана Чекерс" в течение ближайших дней. Угроза Brexit без всяких соглашений нависла сейчас как никогда остро.

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года в бельгийской столице. За год до этого на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции. Переговоры по Brexit должны продлиться до ноября 2018 года. Сам Brexit пройдет 29 марта 2019 года, затем согласно плану должен наступить переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года. -0-