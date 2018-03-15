Пешеходный мост обрушился в Майами: есть пострадавшие

Пешеходный мост весом 950 тонн рухнул в штате Флорида (США). Сообщается о погибших и "некотором" количестве пострадавших.

Мост находился в стадии строительства. Его планировали возвести в непосредственной близости от кампуса Международного университета Флориды. Под рухнувшей конструкции заметны кузова придавленных автомобилей.

#BREAKING: Pedestrian bridge collapses at Florida International University; vehicles struck underneath. pic.twitter.com/0totS0ZsxC — Ryan Saavedra (@RealSaavedra) 15 марта 2018 г.

Спасательные работы на месте инцидента продолжаются. Под завалами в автомобилях могут оказаться пострадавшие (как минимум шесть) и погибшие (не менее 1).