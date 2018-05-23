Пять альпинистов погибли при восхождении на Эверест за весенний сезон

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее пяти альпинистов погибли при восхождении на Эверест в нынешнем весеннем альпинистском сезоне в Гималаях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию Министерства туризма Непала.

Среди них три иностранных альпиниста и два непальских горных проводника-шерпа. На этой неделе на склоне Эвереста погибли японец Нобуказу Курики и Георгий Петков из Македонии.

Для японского альпиниста Нобуказу Курики нынешний подъем был уже восьмой по счету попыткой подняться на вершину Эвереста без использования кислородных баллонов и помощи шерпов. "Я не сдаюсь!" - говорил 36-летний Нобуказу перед восхождением. Ранним утром 21 мая он был обнаружен мертвым во втором высотном лагере на отметке 7200 м.

В последнем сообщении в соцсетях Нобуказу Курики писал: "Я уже на 7400 метрах. Я чувствую боль и большую трудность при передвижении на гору. Но я иду вверх и вверх. Я хочу подняться на вершину, ступая очень осторожно".

В 2018 году лицензии на восхождения на Эверест получили 346 альпинистов. Весенний альпинистский сезон заканчивается в конце мая.-0-