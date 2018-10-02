Пять подземных толчков произошло за ночь в Индонезии

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пять подземных толчков произошло в ночь на 2 октября в Индонезии, сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

Магнитуда самого крупного афтершока составила 6, его очаг залегал на глубине 10 км. Информация о разрушениях и возможных жертвах не поступала.

Тем временем в Индонезии продолжаются поисково-спасательные операции после землетрясения магнитудой 7,4, которое произошло 28 сентября, и последовавшего за ним цунами. Информация о жертвах разнится. Первоначально сообщалось о 1,2 тыс. погибших. По последним данным, предоставленным индонезийскими властями, погибли по меньшей мере 844 человека. Ожидается, что число жертв будет расти, спасателям пока не удалось исследовать труднодоступные районы.

По данным Agence France-Presse, десятки тысячи людей находятся в бедственном положении. Множество из них лишились своих жилищ. В регионе ощущается нехватка воды и предметов первой необходимости, больницы переполнены.

Сейсмическая активность не прекращается в регионе с 5 августа, когда на индонезийском острове Ломбок произошло разрушительное землетрясение, унесшее жизни более 550 человек.-0-

Фото Getty Images