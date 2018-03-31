Пьяный француз назвался террористом и попытался въехать в толпу на музыкальном фестивале

Во Франции неподалеку от Лиона во время фестиваля электронной музыки нетрезвый мужчина объявил себя террористом и попытался въехать в толпу на автомобиле, сообщают информагентства со ссылкой на французскую радиостанцию France Info.

Инцидент произошел накануне ночью. Нетрезвый 34-летний мужчина на своем автомобиле разогнался до 50 км/ч и направился в сторону толпы. Отмечается, что люди начали паниковать, но в результате инцидента никто не пострадал. После неудачной попытке сбить людей, мужчина выскочил из легковушки и принялся кричать, что он террорист.

Сотрудники полиции быстро задержали лжетеррориста. Мужчина оказал некоторое сопротивление при задержании, в результате чего несколько сотрудников правоохранительных органов получили ушибы и царапины.