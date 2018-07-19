Площадь лесных пожаров в России достигла более 94 тыс. га

19 июля, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Площадь лесных пожаров в России достигла более 94,3 тыс. га, увеличившись за сутки на 6 тыс. га, сообщили ТАСС в ФБУ "Авиалесоохрана".

"На 00.00 19 июля на территории России действовал 141 лесной пожар на площади более 94,3 тыс. га, проводятся работы по их активному тушению", - отметили в учреждении.

Самые сильные пожары зарегистрированы в Якутии (19 на площади более 31,1 тыс. га), 23 пожара на площади 29,8 тыс. га зафиксированы в Магаданской области, в Красноярском крае горят 15,9 тыс. га лесов. Также лесные пожары на меньших площадях действуют еще в 12 регионах.

За прошедшие сутки в России лесопожарные силы ликвидировали 65 лесных пожаров на площади 4,9 тыс. га. Всего на тушении задействованы 2,7 тыс. человек и 312 единиц техники. На авиационном мониторинге и тушении - 114 воздушных судов.-0-