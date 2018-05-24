ПМЭФ-2018 открывается в Санкт-Петербурге

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2018) откроется сегодня в Санкт-Петербурге. Ожидается, что в этом году участниками форума станут около 15 тыс. человек из 70 стран мира, сообщает ТАСС.
Мероприятия форума, который пройдет с 24 по 26 мая, объединены девизом "Создавая экономику доверия". Все события будут разбиты на четыре тематических блока: "Глобальная экономика в эпоху изменений", "Россия: используя потенциал роста", "Человеческий капитал в цифровой экономике" и "Технологии для лидерства".
Откроет первый день деловой завтрак "Деловой климат в России: чего удалось достичь и куда двигаться дальше?". Основными темами обсуждения станут цифровизация, меры по стимулированию роста инноваций в экономике и развитие человеческого капитала.
Участники форума на презентационной зоне также познакомятся с инновационными проектами компаний, обсудят вопросы развития российского бизнеса и его интеграцию в мировую бизнес-экосистему.
Значительный блок традиционно будет посвящен развитию социальной сферы и проблемам экологии. В рамках деловой программы запланированы панельные дискуссии по развитию человеческого капитала, в том числе в условиях стремительно развивающихся технологий, трансформации международного рынка труда, роботизации и потенциала корпоративного волонтерства.
Не останется без внимания и ставшая традиционной для экономических форумов тема о стремительном развитии социальных сетей и трансформации медиапространства. Участникам дискуссии предстоит ответить, кто в современном мире вправе считать себя журналистом, есть ли будущее у традиционной журналистики в условиях стремительно меняющегося мира и будут ли востребованы традиционные медиа через 10 лет.-0-
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