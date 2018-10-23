По Финляндии прошел смерч

Мощный смерч прошел по области Канта-Хяме на юге Финляндии.
Ветер сорвал сотни квадратных метров кровли и повалил сотни деревьев, некоторые из них упали на дороги, сообщает портал Yle.
Метеорологи зафиксировали, что мощная гроза, сопровождавшаяся вспышками молний, прошла через провинцию Пирканмаа с запада на восток. Местами выпал град.
Смерч – явление для Финляндии редкое. -0-
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