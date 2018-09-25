Победительницу конкурса "Мисс Украина-2018" лишили титула

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победительницу Национального конкурса красоты "Мисс Украина" нынешнего года Веронику Дидусенко лишили титула. Об этом говорится в официальном заявлении оргкомитета конкурса в соцсетях.
Причиной дисквалификации девушки является "сокрытие факта о семейном положении". Согласно условиям конкурса, участницы не должны быть замужем или иметь детей, так как в таком случае они должны принимать участие в другом состязании - "Миссис Украина". После конкурса стало известно, что ранее Вероника Дидусенко была замужем.
Исполнительный директор оргкомитета конкурса Виктория Киосе написала в Facebook, что из-за недостоверных данных об участнице Украина рисковала бы потерять лицензию на конкурс. При этом она указала, что решение дисквалификации Дидусенко не говорит о неуважении и нетолерантном отношении к замужним женщинам, а продиктовано исключительно условиями конкурса.
В ближайшее время жюри соберется тем же составом, чтобы переизбрать "Мисс Украина-2018". Объявление имени новой "Мисс Украина" состоится во время телеверсии финала конкурса красоты 30 сентября.
Финал Национального конкурса красоты "Мисс Украина" состоялся в Киеве 20 сентября. В главном состязании красавиц приняли участие 24 девушки. Победительницей была названа 23-летняя Вероника Дидусенко.-0-
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