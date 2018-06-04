Победу на парламентских выборах в Словении одержала партия экс-премьера Янеза Янши

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Досрочные парламентские выборы в Словении, по предварительным результатам, завершились победой Словенской демократической партии (SDS) экс-премьера Янеза Янши. Об этом сообщает Euronews.

Голосование прошло 3 июня. Избирком страны сообщил, что по итогам обработки части бюллетеней лидирует SDS: она получает около 27% голосов. Второе место занимает движение мэра города Камник Марьяна Шареца (LMS).

Янез Янши заявил: "Нам нужны будут соратники, наша дверь открыта для тех, кто готов к серьезному диалогу, как это, собственно, было всегда в нашей партии, когда мы формировали кабинет министров".

Жесткая позиция Словенской демократической партии касательно мигрантов осложняет поиски партнеров по возможной коалиции. Движение LMS уже заявило об отказе принимать участие в переговорах. Марьян Шарец подчеркнул, что он желает удачи в переговорах о создании кабинета министров, но, как было неоднократно сказано, в это правительство его политдвижение не войдет.

Янез Янша дважды был премьер-министром Словении: в 2004-2008 и 2012-2013 годах.

Решение о досрочных выборах президент Словении Борут Пахор принял в середине апреля, так как 14 марта премьер-министр Миро Церар подал в отставку.-0-