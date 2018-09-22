Почти 100 человек умерли от холеры на северо-востоке Нигерии

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За прошедшие две недели 97 человек умерли от вспышки холеры на северо-востоке Нигерии. Об этом сообщает 22 сентября агентство France-Presse со ссылкой на Управление по координации гуманитарных вопросов ООН (УКГВ).

Всего в этой стране в штатах Борно и Йобе были зафиксированы 3126 случаев с подозрением на заболевание холерой.

Холера - инфекционное заболевание, заражение которым происходит через воду. Болезнь угрожает Нигерии, потому что страна испытывает трудности со снабжением чистой питьевой водой.-0-