Почти 100 человек умерли от холеры на северо-востоке Нигерии

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За прошедшие две недели 97 человек умерли от вспышки холеры на северо-востоке Нигерии. Об этом сообщает 22 сентября агентство France-Presse со ссылкой на Управление по координации гуманитарных вопросов ООН (УКГВ).
Всего в этой стране в штатах Борно и Йобе были зафиксированы 3126 случаев с подозрением на заболевание холерой.
Холера - инфекционное заболевание, заражение которым происходит через воду. Болезнь угрожает Нигерии, потому что страна испытывает трудности со снабжением чистой питьевой водой.-0-
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