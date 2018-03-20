Почти 20 тыс. жителей Санта-Барбары будут эвакуированы из-за угрозы бурь и наводнений

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На территории округа Санта-Барбара, расположенного в американском штате Калифорния, объявлена эвакуация в связи с приближающимися сильными бурями. Об этом сообщает ТАСС.
Местная служба пожарной охраны предупредила население округа о том, что в ближайшее время ожидаются наводнения. По прогнозам, неблагоприятные погодные условия будут сохраняться на территории штата с 20 по 22 марта.
Предполагается, что примерно 17-18 тыс. жителей будут вынуждены временно покинуть свои дома.
Ранее округ сильно пострадал из-за оползней и лесных пожаров.-0-
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