Под Берлином из-за лесных пожаров взрываются боеприпасы времен Второй мировой

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лесные пожары возле Берлина спровоцировали взрывы боеприпасов, которыми наводнены окрестные леса со времен Второй мировой войны, сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle.

Пожар, который вспыхнул днем 22 августа возле немецкого города Тройенбрицен, из-за сухой погоды быстро распространился, подобравшись к Берлину и Потсдаму. Сейчас его площадь составляет около 400 га. Жители окрестных деревень - около 600 человек - были вынуждены эвакуироваться.

В тушении огня задействованы сотни пожарных. Их действия затруднены тем, что леса под Берлином наводнены остатками боеприпасов со времен Второй мировой войны. В районе пожаров уже были зафиксированы несколько взрывов.

Фото Bundeswehr/Francis Hildemann

Фото Michael Kappeler/dpa

Фото dpa

"Иногда пожарные бригады не могут подобраться к источнику огня, поскольку передвигаться приходится только по проложенным лесным дорогам", - говорит представитель пожарной охраны. В этих условиях лесные пожары приходится тушить только с воздуха.

По данным немецкого журнала Der Spiegel, еще один пожар вспыхнул на окраине города Ютербог. На территории, где произошло возгорание, раньше находилось стрельбище, а значит, до сих пор могут оставаться боеприпасы, что также усложняет работу пожарных.

Вместе с тем министр внутренних дел земли Бранденбург Карл-Хайнц Шретер заявил, что пожарным удалось взять под контроль большую часть пожаров. Если ветер не изменит направление, то огонь в скором времени может быть потушен.-0-