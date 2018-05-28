Под питерским "мостом глупости" застрял юбилейный грузовик

В воскресенье, 27 мая, "мост глупости" в Санкт-Петербурге отметил своеобразный юбилей – под ним застряла 150-я "газель", сообщают информагентства.

Мост обозначен специальным знаком "Газель не проедет", однако владельцев грузовиков это не останавливает. Из-за частых случаев, когда транспортное средство застревало под мостом, его и прозвали "мостом глупости". Его установили в 2011 году, и с того момента его "жертвами" стали уже 150 "Газелей".

К слову, недавно власти города установили там дополнительные знаки, предупреждающие о допустимой высоте автомобилей, которые сумеют проехать под мостом. Также в планах покрасить сооружение светоотражающей краской, чтобы мост стал заметнее.