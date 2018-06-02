Под Варшавой планируют построить новый Центральный аэропорт

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Польши Анджей Дуда подписал закон о строительстве Центрального аэропорта, сообщают информагентства со ссылкой на канцелярию польского президента.

Подготовка к реализации этого проекта будет продолжаться до 2019 года. Строительство должно занять около восьми лет. Новый аэропорт появится в местности Станиславув, в 40 км к юго-западу от Варшавы. Открытие ожидается к концу 2027 года.

По мнению польского руководства, новый объект необходим, так как аэропорт имени Фредерика Шопена в Варшаве уже не может осуществлять функции большого пересадочного пункта. "Вскоре он утратит способность обслуживать растущие потребности пассажиров, его пропускные возможности уже на исходе", - сообщал ранее информационный центр правительства Польши. Согласно прогнозам, в 2035 году число пассажиров на польских аэродромах достигнет 94 млн человек ежегодно.

Центральный аэропорт после завершения первого этапа строительства будет обслуживать до 45 млн пассажиров в год. В будущем планируется расширение объемов до 100 млн пассажиров. Вместе с инфраструктурой стоимость проекта оценивается в 30-35 млрд злотых ($8,5 млрд - $10 млрд).

Польские власти рассчитывают, что Центральный аэропорт в Польше будет востребован, в частности среди граждан России, Украины и Беларуси, государств Балтии, граничащих с Польшей стран юга Европы.-0-