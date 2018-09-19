Поезда из Финляндии в Россию не смогли отправиться вовремя из-за сбоя в системе

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вечером 19 сентября скорый поезд "Аллегро" Хельсинки-Санкт-Петербург не смог выехать вовремя из Хельсинки из-за масштабного сбоя в информационной системе VR. Об этом сообщается на сайте финского железнодорожного оператора. Компания признала, что движение поездов нарушено по всей стране.
На неопределенное время задержан также поезд Хельсинки – Москва, который должен был отправиться в 18.39.
По имеющимся данным, задержки в движении поездов произошли из-за технического сбоя на железных дорогах Финляндии.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4584 BYN
|2.45 BYN
|2.46 BYN
|USD
|2.1028 BYN
|2.096 BYN
|2.104 BYN
|RUB
|3.1371 BYN
|3.131 BYN
|3.15 BYN