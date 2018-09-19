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Поезда из Финляндии в Россию не смогли отправиться вовремя из-за сбоя в системе

В мире 19.09.2018 | 22:28

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вечером 19 сентября скорый поезд "Аллегро" Хельсинки-Санкт-Петербург не смог выехать вовремя из Хельсинки из-за масштабного сбоя в информационной системе VR. Об этом сообщается на сайте финского железнодорожного оператора. Компания признала, что движение поездов нарушено по всей стране.

На неопределенное время задержан также поезд Хельсинки – Москва, который должен был отправиться в 18.39.

По имеющимся данным, задержки в движении поездов произошли из-за технического сбоя на железных дорогах Финляндии.-0-

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Теги
транспорт, Финляндия
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