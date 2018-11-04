Погиб джазовый бас-гитарист Роман Гринев

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бас-гитарист Роман Гринев погиб в Москве в возрасте 41 года, выпав из окна квартиры. Об этом сообщает ТАСС.

У близких есть версия, что причина гибели в болезни — у него была сильная травма головы, после которой наблюдались кратковременные нарушения памяти, лунатизм. У погибшего музыканта остался маленький ребенок.

Роман Гринев был сооснователем группы "Fusion Port".-0-