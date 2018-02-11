Полицейский вертолет разбился в Мексике

В штате Халиско (Мексика) разбился вертолет, который принадлежит Федеральной полиции страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства.
Известно, что воздушное судно упало с небольшой высоты. Экипаж получил травмы, не представляющие угрозы для жизни. Каждому пострадавшему оказывается медицинская помощь.
Причиной произошедшего является ошибка пилотирования. До этого сообщалось, что вертолет зацепил провода и из-за этого упал.-0-
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