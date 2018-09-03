Полицейский застрелен в московском метро

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В московском метро застрелен полицейский. Такая информация размещена на сайте ГУ МВД России по Москве, сообщает БЕЛТА.

Инцидент произошел сегодня около полуночи. На станции метро "Курская" неизвестный мужчина из огнестрельного оружия ранил сотрудника полиции, который от полученных травм скончался. Полицейские проводят оперативно-разыскные мероприятия, отмечается в сообщении. По приметам это мужчина кавказской или азиатской внешности 40-45 лет.

Как передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, полицейский остановил в вестибюле метро "Курская" подозрительного мужчину для проверки документов. Злоумышленник попросил разрешения сходить в туалет. Поскольку он долго оттуда не выходил, сотрудник МВД направился за ним. Полицейский был убит, когда зашел в уборную. Разыскиваемый застрелил его из своего оружия, не тронув табельного пистолета.

Главное следственное управление Следственного комитета по Москве возбудило уголовное дело по ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника полиции").-0-