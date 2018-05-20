Полиция Ирана изъяла более 2 тонн наркотиков

Полиция Ирана изъяла 2,7 тонны наркотических средств в ходе операции в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана. Об этом сообщают информагенства.
В процессе первой операции в округах Мехрестан и Ираншехр задержаны пять наркоторговцев, изъяты три автомобиля, 1993 кг опиума и несколько единиц оружия. В округе Хамун нашли 518 кг героина, 154 кг опиума и 92 кг экстракта опия, два автомобиля и много боеприпасов.
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.355 BYN
|2.35 BYN
|2.358 BYN
|USD
|1.9938 BYN
|1.994 BYN
|1.998 BYN
|RUB
|3.2176 BYN
|3.2 BYN
|3.22 BYN