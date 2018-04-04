Полиция Калифорнии опубликовала фото женщины, устроившей стрельбу в штаб-квартире YouTube

В своем твиттер-аккаунте полиция Калифорнии опубликовала фото Насим Агдам, устроившей стрельбу в штаб-квартире YouTube. После произошедшего сотрудники правоохранительных органов нашли ее мертвой. Версию самоубийства пока не подтверждают. Полиция сейчас собирает информацию о нападавшей.

The suspected shooter in today's YouTube incident has been identified. Please see press release for details - https://t.co/Xvr2l9bB9s pic.twitter.com/NEBoX3WWK5 — San Bruno Police (@SanBrunoPolice) 4 апреля 2018 г.

Американские СМИ пишут, что основной версией произошедшего полиция считает личный мотив. По словам очевидцев, она зашла в офис и назвала фамилию конкретного работника, который является ее экс-бойфрендом.

Пока о Насим известно лишь, что она активно снимала видеоролики о похудении, животных, музыке и публиковала их на YouTube.