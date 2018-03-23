23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция в ходе штурма застрелила захватившего заложников в городе Треб (юг Франции), сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал BFM.

Отмечается, что спецподразделения предприняли штурм здания супермаркета в Требе после того, как попытки провести переговоры не увенчались успехом.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил сегодня в Брюсселе, где он участвует в саммите Европейского союза: "Все заставляет полагать, что происходящее в Требе является терактом". Французский лидер сказал, что точные и официальные сведения о событиях сообщит в ближайшее время прокурор Парижа Франсуа Моленс, выехавший в Треб.

Между тем, согласно информации телеканала BFM, число погибших при захвате заложников во Франции возросло до трех. Также сообщается, что злоумышленник перед тем, как совершить теракт, угнал автомашину и ранил ее владельца.

По данным Agence France-Presse, захват заложников совершил гражданин Марокко, радикальный исламист, ранее уже известный французским спецслужбам. Террористу 25 лет, он привлекался к уголовной ответственности за кражи и торговлю наркотиками. Ранее сообщалось, что преступник причислял себя к сторонникам террористической организации "Исламское государство" (ИГ). После захвата заложников он потребовал освободить главного подозреваемого по делу о терактах в Париже Салаха Абдеслама, который содержится в блоке усиленного надзора тюрьмы Флери-Мерожи в окрестностях Парижа. Абдеслам категорически отказывается давать следствию какие-либо показания относительно подготовки теракта и своей роли в совершенном преступлении.-0-