Полноформатная встреча президентов США и России пройдет сегодня в Хельсинки

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полноформатная встреча президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина пройдет сегодня в Хельсинки, сообщает БЕЛТА.

Ранее главы государств двух стран встречались в 2017 году в ходе заседания G20 в Гамбурге, а после - во Вьетнами на саммите АТЭС. Дональд Трам прибыл в столицу Финляндии накануне из Шотландии, где он проводил уик-энд в родных местах своей матери.

Планируется, что встреча начнется в 13.20, а после переговоров в 16.50 запланирована пресс-конференция.

Ожидается, что основной темой переговоров станет текущее состояние и перспективы отношений двух государств. Лидеры США и России планируют обсудить выход из кризиса в Украине.-0-